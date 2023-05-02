رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في 2023 بحسب "فوربس"

وتقدّم رونالدو على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، حسب تصنيف لمجلة "فوربس" السنوي نُشر الثلاثاء.

وعاد المهاجم البرتغالي البالغ 38 عاماً إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017.

وهذه العودة إلى القمة هي النتيجة المباشرة لرحيله عن مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى السعودية في كانون الثاني/يناير، لأن عقديه مجتمعين يكسبانه هذا الموسم 46 مليون دولار، يضاف إليها 90 مليوناً من شراكات تجارية مختلفة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وبعقد حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام أميركية متخصصة تتوقع أيضاً "فرصاً تسويقية إضافية" في هذا البلد الذي بات هو أيضاً سفيره الرياضي غير الرسمي.