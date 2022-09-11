رونار يعلن عن تشكيلة المنتخب السعودي

ويخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين على ملعب "نويفا كومدومينا" في مدينة مورسيا ضد الإكوادور في 23 الحالي، والولايات المتحدة في 27 منه.

وأوقعت قرعة المونديال المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وخلت القائمة من حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف رغم المطالبات الجماهيرية بعودته لاسيما بعد تألقه رفقة فريقه في مباراة كأس سوبر لوسيل حين قاده الجمعة إلى الفوز على الزمالك المصري.

وهنا لائحة الـ26 لاعباً: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.