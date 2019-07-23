رونار يخرج عن صمته عقب استقالته من تدريب أسود الأطلس

"رونار" أكد أنه اتفق مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على الاستمرار إلى غاية نهاية كأس الأمم الإفريقية.

ولم يتردّد المدرب الفرنسي في مهاجمة مساعده السابق المغربي مصطفى حجي، معتبراً بأن قيام الأخير بتوجيه الانتقادات إليه أمر غير أخلاقي.

واعترف رونار بأنه عاش آخر ستة أشهر بشكل سيء داخل المنتخب المغربي، مضيفاً أن خللاً ما أصاب طاقمه الفني وهو ما جعله يتشبّث أكثر بقرار الرحيل.

وتحدّث الفرنسي عن علاقته بالصحافة المغربية، حيث وجّه الشكر لبعض الصحفيين الذين وصفهم بالشرفاء، في المقابل صرّح أن علاقته لم تكن جيدة مع الصحفيين المقربين من المسؤول الإعلامي للاتحاد المغربي على حد قوله.