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كأس أمم إفريقيا 2019
كرة القدم

رونار يخرج عن صمته عقب استقالته من تدريب أسود الأطلس

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في أول خروج إعلامي له منذ استقالته من تدريب المنتخب المغربي، كشف الفرنسي إيرفي رونار في حوار مع صحيفة المساء المغربية، أنه اتخذ قرار الرحيل بعد نهاية مشاركة "أسود الأطلس" في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

beIN SPORTS

"رونار" أكد أنه اتفق مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على الاستمرار إلى غاية نهاية كأس الأمم الإفريقية.

ولم يتردّد المدرب الفرنسي في مهاجمة مساعده السابق المغربي مصطفى حجي، معتبراً بأن قيام الأخير بتوجيه الانتقادات إليه أمر غير أخلاقي.

واعترف رونار بأنه عاش آخر ستة أشهر بشكل سيء داخل المنتخب المغربي، مضيفاً أن خللاً ما أصاب طاقمه الفني وهو ما جعله يتشبّث أكثر بقرار الرحيل.

وتحدّث الفرنسي عن علاقته بالصحافة المغربية، حيث وجّه الشكر لبعض الصحفيين الذين وصفهم بالشرفاء، في المقابل صرّح أن علاقته لم تكن جيدة مع الصحفيين المقربين من المسؤول الإعلامي للاتحاد المغربي على حد قوله.

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