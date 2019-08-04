رونار يحدد أهدافه مع منتخب السعودية

وأفاد رونار في المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بأن "الوصول إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 هو أحد أهدافنا الرئيسية التي سنعمل عليها، ونسعى لتحقيقها. ونسعى لكتابة التاريخ والنجاح الذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي".

وكان الاتحاد السعودي أعلن الإثنين الماضي تعيين رونار على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأخضر، في أول تجربة للفرنسي مع منتخب وطني خارج حدود القارة الإفريقية، بعد أيام من إعلان رحيله عن تدريب المنتخب المغربي الذي أشرف عليه منذ مطلع العام 2016.

وأتت خطوة استقالة رونار من تدريب المغرب في أعقاب خروج أسود الأطلس من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وذلك بالخسارة المفاجئة أمام بنين بركلات الترجيح، لكن الفرنسي أكد أن قراره كان متخذا قبل انطلاق البطولة.

وخلف رونار في الإدارة الفنية للمنتخب السعودي، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي أمضى عاماً ونصف عام في منصبه، ولم يتم تجديد عقده بعد نهاية المشاركة في كأس آسيا 2019 مطلع العام الحالي في الإمارات، حيث خرج المنتخب من ثمن النهائي أمام اليابان (صفر-1).

وفي مؤتمره الصحافي بعد التوقيع، تطرق رونار الأحد إلى الاختلاف بين قارتي آسيا وإفريقيا، مشيراً "من خلال تجربة دامت 10 أعوام في إفريقيا، أستطيع القول أن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها، وأعتقد أن الأمر الأهم للمدرب هو التكيف مع البيئة التي تعمل بها، ومن المهم جداً أن أتواجد في السعودية لفترات طويلة".

وكشف "أنا على دراية بشغف الجماهير هنا، وأن المنافسة تزداد موسماً بعد آخر بين الأندية، ولقد تحدثت مع العديد من اللاعبين المغاربة الذين سبق وأن لعبوا في الدوري السعودي"، مشيراً إلى أنه "سأتواجد الإثنين في مباراة النصر والوحدة الإماراتي (دوري أبطال آسيا)، وسأعود الثلاثاء إلى جدة لحضور مباراة الأهلي والهلال (في المسابقة ذاتها)، وسيكون من مهامي أنا وطاقمي اكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدتي في عملي مع المنتخب".

وتحدث رونار عن التواجد في نهائيات كأس العالم التي تعتبر تجربة عظيمة يود تكرارها كل مرة، موضحاً "علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلا، وسنسعى سوياً لتحقيقه".

وكشف رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل عن سهولة في الاتفاق مع المدرب الفرنسي، موضحاً "كانت هناك معايير وضعناها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب، والاختيار وقع على الفرنسي هيرفيه رونار الذي كانت المفاوضات معه ولله الحمد سهلة، وما ساعدنا أكثر هو متابعته السابقة للمنتخب".

