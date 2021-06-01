رومينيغيه يرحل عن إدارة بايرن ميونيخ بعد 30 عامًا وأوليفر كان مكانه

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "حقبة ناجحة للغاية تقترب من نهايتها في بايرن ميونيخ. بناءً على طلبه الخاص وبالتشاور الوثيق مع الرئيس هربرت هاينر، سيستقيل كارل-هاينتس رومينيغيه من منصبه كرئيس تنفيذي لبايرن ميونيخ اعتبارًا من 30 حزيران/يونيو 2021".

استقالة كارل هاينز رومينيجه من منصب الرئيس التنفيذي - وسيخلفه أوليفر كان في الأول من يوليو.



📰 https://t.co/usJKSd6LlD#شكرًا_رومينيجه #البايرن pic.twitter.com/rjTwKTzelL — 🏆 أبطال البوندسليجا 🏆 (@FCBayernAr) June 1, 2021

وأضاف "أوليفر كان سيخلفه في الأول من تموز/يوليو".

فيما اعتبر رومينيغيه (65 عامًا) انه "الوقت الأنسب استراتيجيًا ومنطقيًا، إنها نهاية المهمة وتبدأ مرحلة جديدة مع مجموعة جديدة من المدربين"، حيث سيحلّ يوليان ناغلسمان بدلا من هانزي فليك.

انضم رومينيغيه حامل الكرة الذهبية عامي 1980 و1981، إلى بايرن كنائب رئيس في 1991 وأصبح رئيسًا تنفيذيًا في 2002 في حقبة رائعة.

خلال تواجده في مجلس الادارة، توج بايرن بلقب البوندسليغا 19 مرة وحقق لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات أعوام 2001، 2013 و2020.

كلاعب مع بايرن ميونيخ، حقق المهاجم الملقب بـ"ريكورد مايستر" لقب الدوري الألماني عامي 1980 و1981 وكأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حاليًا) في 1975 و1976.

خاض رومينيغيه 95 مباراة دولية مع غرب المانيا وتوج معها بكأس أوروبا 1980 وحل وصيفًا في كأس العالم عامي 1982 و1986.