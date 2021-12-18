روما يقسو على أتالانتا ويوفنتوس يتنفس الصعداء



كانت الفرصة قائمة أمام أتالانتا للصعود إلى المركز الثاني ووضع ميلان تحت الضغط قبل الموقعة المرتقبة بين الأخير ونابولي الأحد، وذلك لو نجح في تحقيق فوزه السابع توالياً والثاني عشر للموسم، لكن الغلبة كانت لروما الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة وبات خامساً مؤقتا على حساب فيورنتينا الذي يستضيف ساسوولو الأحد.



وضرب روما باكراً بعدما تقدم بهدف قبل مرور دقيقة على البداية عبر الإنكليزي تامي أبراهام، ثم أضاف هدفاً ثانياً في الدقيقة 27 عبر نيكولو زانيولو إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من الفرنسي جوردان فيرتو.

وحاول المدرب جانبييرو غاسبيريني تدارك الموقف، فزج بالكولومبي لويس مورييل في الدقيقة 34 بدلاً من الألباني بيرات دجيمستي، فكان صائبًا في قراره إذ نجح مورييل في إعادة فريقه إلى أجواء اللقاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة تحولت من لاعب وسط روما براين كريستانتي وخدعت حارسه البرتغالي روي باتريسيو (1+45).



وبعدما ألغى له الحكم هدفاً في الدقيقة 69 بداعي التسلل على الأرجنتيني خوسيه لويس بالومبينو بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، تعقدت أمور أتالانتا كثيراً بعدما اهتزت شباكه بهدف ثالثٍ سجله الإنكليزي كريس سمولينغ إثر ركلة حرة (72).



وبحسب "أوبتا" للاحصاءات، هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الإيطالي التي يسجل فيها لاعبان إنكليزيان في مباراة واحدة.



ولم تنتهِ الأمور هنا، فمن هجمة مرتدة سريعة أخرى وتمريرة حاسمة أيضاً من فيرتو، وجه روما الضربة القاضية لمضيفه بإضافة الهدف الرابع والثاني شخصياً لأبراهام (82).

يوفنتوس يتنفس الصعداء



وبغياب الأرجنتيني باولو ديبالا الذي انضم إلى زميله المهاجم فيديريكو كييزا المصاب، تنفس يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليغري الصعداء بعد العودة من ملعب بولونيا بالفوز 2-صفر بفضل هدفين سجلهما الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 6 بعد تمريرة من فيديريكو برنارديسكي، والكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة 69 بتسديدة من مشارف المنطقة تحولت من المدافع وخدعت حارسه.



وبالفوز التاسع هذا الموسم، رفع "بيانكونيري" رصيده إلى 31 نقطة على المسافة ذاتها من روما، وبفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والذي يحتله نابولي حالياً.

وفي مباراة أخرى انتصر أودينيزي على كالياري برباعية نظيفة.