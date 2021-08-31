روما يتخلى عن الأرجنتيني باستوري

وأفاد فريق "الثعالب" في موقعه الرسمي على "تويتر": "يعلمكم النادي انه توصل إلى اتفاق مع خافيير باستوري من أجل فسخ عقده".

وأضاف "كل شخص في روما يتمنى لخافيير الأفضل في المستقبل".

وكان عقد باستوري (32 عاماً) الذي التحق بصفوف روما في عام 2018، يمتد حتّى 2023 إلاّ انه لم يخض سوى 36 مباراة ولم يسجل إلاّ 4 أهداف فقط بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته.

وتعاقد فريق "غالوروسو" مع باستوري قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي انتقل إليه في 2011 مقابل 43 مليون يورو، في صفقة قياسية في تلك الفترة في الملاعب الفرنسية.

وارتدى باستوري الذي يتضمن سجله 29 مباراة دولية، قميص "راقصي التانغو" للمرة الأخيرة قبل أربعة أعوام.

