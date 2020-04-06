روشتو يغادر المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا

وكتبت إسيل رتشبر عبر حسابها على تطبيق انستغرام "يا له من يوم جميل (...) بعد 11 يوماً من المحنة، خرج زوجي من المستشفى".

وكان رتشبر (46 عاماً)، حامل الرقم القياسي بعدد المباريات مع المنتخب التركي (120 مباراة دولية)، أصبح بطلاً قومياً في كأس العالم 2002، عندما ساهم بقيادة منتخب بلاده إلى تحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في النهائيات، بالحلول ثالثاً من خلال الفوز بنتيجة 3-2 على منتخب كوريا الجنوبية التي كانت تتشارك الاستضافة مع اليابان.

وعرف الحارس ببنيته الجسدية القوية وشعره الطويل الأجعد، واشتهر بوضع مسحوق أسود اللون تحت عينيه لتشتيت تركيز خصومه، أسوة بلاعبي كرة القدم الأميركية.

ودافع رتشبر عن ألوان أندية تركية عدة أبرزها فنربغشة وبشيكتاش، وخاض تجربة قصيرة مع برشلونة في العام 2003 بعد بروزه في كأس العالم. واعتزل في العام 2012.

وشهد الأسبوع الماضي خروج فاتح تيريم، مدرب غلطة سراي والاسم الأسطوري في كرة القدم التركية، من المستشفى بعدما أُدخل إليه لإصابته بفيروس "كوفيد-19" أيضاً.

وأحصت وزارة الصحة التركية حتى الأحد حوالى 27 ألف إصابة و574 حالة وفاة حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد.