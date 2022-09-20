روسيا خارج قرعة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024

وحاول الاتحاد الروسي أن يستبق الاتحاد الأوروبي والقول إنه قرر عدم المشاركة في القرعة التي تقام في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر في فرانكفورت، لكن "يويفا" سارع إلى إصدار بيان الثلاثاء جاء فيه "جميع الفرق الروسية موقوفة حالياً استناداً الى قرار اللجنة التنفيذية ليويفا في 28 شباط/فبراير 2022 والذي أيدته محكمة التحكيم الرياضي في 15 تموز/يوليو 2022".

وحسم الأمر بالقول: "بالتالي، لن تُدرَج روسيا في قرعة تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم".

وسبق للاتحادين الأوروبي والدولي (فيفا) أن منعا المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في مسابقاتهما على خلفية غزوها لأوكرانيا.

بيان الاتحاد الروسي

وإدراكاً منه بأن الحظر المفروض على منتخبه الوطني سيمتد لتصفيات كأس أوروبا 2024، أصدر الاتحاد الروسي للعبة الثلاثاء بياناً قال فيه: "لن يشارك المنتخب الروسي الوطني في قرعة تصفيات يورو 2024".

وأضاف "ينبع هذا السبب من القرار الذي اتخذه يويفا في شباط/فبراير بتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الوطنية الروسية في مسابقات الاتحاد (الأوروبي)، ومن هذا الواقع القائم (حتى إشعار آخر) ".

وفي أعقاب غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، أعلن الاتحادان الأوروبي الدولي تعليق مشاركات المنتخبات والأندية الروسية من جميع مسابقاتهما "حتى إشعار آخر".

وبدأت المفاعيل الكبرى لهذه العقوبة اعتباراً من كأس أوروبا للسيدات التي أقيمت أوائل الصيف في إنكلترا، فاستبعد المنتخب الروسي وحل بدلاً منه نظيره البرتغالي، ثم باستبعاد منتخب الرجال من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022 وبالتالي حرمانه من فرصة محاولة التأهل الى النهائيات المقرّرة أواخر العام الحالي.

