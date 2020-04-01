روسيا تمدّد تعليق المنافسات الكروية حتى 31 أيار/مايو بسبب كورونا

وجاء في بيان الاتحاد أنه في ظل تفشي الفيروس في البلاد قرر "تعليق كل الأحداث الرياضية حتى 31 ايار/مايو".

وكان التاريخ السابق لاستئناف اللعب في 10 نيسان/أبريل الجاري.

وأشارت رابطة الدوري الروسي أنها ستلتزم بالقرار، وقال رئيسها سيرغي بريادكين في بيان "في الوقت الرهن، لا نخطط لانهاء الدوري باكراً".

وكما في العديد من البطولات الاوروبية، قال بريادكين إن مسألة تخفيض رواتب لاعبي الدوري الممتاز قيد المناقشة مشيداً بحالة نادي سبارتاك موسكو.

وكان نادي العاصمة أول من يعلن عن تخفيض أجور لاعبيه.

وأشار النادي ان لاعبيه وافقوا "على تخفيض بنسبة 40 %" خلال فترة الاغلاق الوطني، حتى استئناف تمارين الفريق وذلك "لدعم الفريق في فترة صعبة".

وأعلنت روسيا حتى الآن اصابة 2777 شخصا توفي 24 منهم.