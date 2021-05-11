روسيا تراهن على الشباب في بطولة أوروبا "يورو 2020"

واستدعى تشيرتشيسوف الذي سيقلص اللائحة الى 26 لاعبا قبل انطلاق العرس القاري المؤجل بسبب فيروس كورونا، الواعدين أرسين زخاريان الذي سيحتفل قريبا بعيد ميلاده الثامن عشر، ومكسيم موخين (19 عاماً) على حساب المخضرمين ماريناتو غيليرمي (35 عاما) وفيودور سمولوف (31 عاما).

في المقابل، أبقى المدرب على الخبير يوري جيركوف البالغ من العمر 37 عاماً وخاض 102 مباراة دولية.

واختار تشيرشيسوف سبعة لاعبين ضمن التشكيلة الاحتياطية هم: ألكسندر ماكسيمنكو، إيغور سمولنيكوف، دميتري تشيستياكوف، يوري غازينسكي، دانييل ليسوفوي، ريزوان ميرزوف وفيودور سمولوف.

وتنطلق استعدادات المنتخب الروسي في 20 أيار/مايو الحالي في نوستيفت النمساوية، وسيلعب مباراتين وديتين ضد بولندا وبلغاريا في الأول والخامس من حزيران/يونيو على التوالي.

وأوقعت القرعة روسيا في المجموعة الثانية الى جانب بلجيكا وفنلندا والدنمارك، حيث ستلاقي الاولى والثانية في مدينة سان بطرسبورغ في 12 و16 المقبل، والثالثة في كوبنهاغن في 21 منه.

وهنا اللائحة الأولى من 30 لاعبا:

لحراسة المرمى: يوري ديوبين، أندري لونيف، ماتفي سافونوف، أنطون شونين

للدفاع: جورجي دييكيا، إيغور ديفييف، ماريو فرنانديش، رومان يفغنييف، يوري جيركوف، فياتشيسلاف كارافاييف، فيودور كودرياشوف، إيليا ساموشنيكوف، أندري سيمينوف

للوسط: ديمتري بارينوف، رفعت جمالتدينوف، مكسيم موخين، ألكسندر غولوفين، أرسين زخاريان، دانييل فومين، رومان زوبنين، أليكسي إيونوف، دالر كوزياييف، أندري موستوفوي، ماغوميد أوزدويف، دينيس ماكاروف، ألكسي ميرانتشوك، دينيس تشيرشيف.

للهجوم: أرتيم دزيوبا، أنطون زابولوتني، ألكسندر سوبوليف

