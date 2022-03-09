رودجرز يعلن غياب فاردي وفوفانا عن ليستر سيتي

وأوضح رودجرز أن غياب فاردي سيكون لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب الإصابة في الركبة، فيما سيغيب فوفانا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وسيستضيف ليستر، رين في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي غدا الخميس.

وقال رودجرز الأربعاء عشيةمواجهة رين إن "فاردي سيبتعد. لسوء الحظ تعرض للإصابة في مباراتنا الأخيرة وسيغيب لبضعة أسابيع، وهذا أمر مؤسف".

وأوضح "لقد تعرض لضربة في ركبته، لكننا نأمل أن تستجيب (الركبة للعلاجات) في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة. لقد شعر بالأوجاع في اليوم التالي للمباراة".

ورأى المدرب الإيرلندي الشمالي أن إصابة ابن الـ35 عاماً تشكل ضربة محبطة بالنسبة للاعب الذي سجل عودته الى الملاعب الثلاثاء الماضي حين دخل بديلاً على أرض بيرنلي وسجل الهدف الثاني لفريقه في الثواني الأخيرة (2-صفر في الدوري).

وتابع "ترون الفارق الذي يخلقه عندما يتواجد مع الفريق، وبالنسبة لنا الأمر محبط لأننا نفتقد هذا المستوى من اللاعبين (بغياب فاردي)".

وبعد سلسلة من النتائج السيئة، استعاد بطل الدوري الممتاز شيئاً من مستواه وفاز بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات.

ومن المؤكد أن وجوده حالياً في المركز الثاني عشر ضمن ترتيب الدوري الممتاز لا يرضي ليستر وجمهوره، وهذا ما شدد عليه رودجرز بالقول "نريد أن ننهي الدوري في أعلى ترتيب ممكن وأن نذهب الى أبعد ما يمكن في هذه المسابقة"، في إشارة منه الى "كونفرنس ليغ" التي استحدثها الاتحاد الأوروبي هذا الموسم.