رسمياً تحديد موعد كأس آسيا - الصين 2023

وتستضيف الصين البطولة في عشر مدن بمشاركة 24 منتخبا على مدار 31 يوماً وهو أكثر بثلاثة أيام من النسخة الماضية في الإمارات 2019.

وتقام البطولة في الصين للمرة الثانية بعد تنظيمها لأول مرة في 2004.

وقال ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي "نثق في أن البطولة المقبلة في الصين ستكون الأكبر والأروع في تاريخ كرة القدم الآسيوية، نعلم أن اللجنة المنظمة والاتحاد الصيني لكرة القدم سينظمان بطولة تاريخية في 2023".

وكانت نسخة 2019 هي الأول من البطولة، التي تقام كل أربعة أعوام، التي تتوسع فيها المشاركة من 16 إلى 24 منتخباً وأحرز المنتخب القطري اللقب.

من جهته قال شي كيانغ أمين عام اللجنة المحلية المنظمة للبطولة: "مع تأكيد مواعيد البطولة، سوف تتمكن اللجنة المحلية المنظمة من تنظيم أعمال الاستعداد بدقة أكبر، حيث أن أعمال الاستعداد للبطولة تسير وفق ما هو مقرر في بناء الملاعب والتنظيم وبرامج المتطوعين وغيرها، وسوف نعمل مع الاتحاد الآسيوي من أجل تنظيم بطولة رائعة".

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📅 June 16 - July 16, 2023#AsianCup2023 dates have been confirmed!https://t.co/sTATRWNWK6 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 7, 2021



