رسمياً آدم ماسينا سيمثل المنتخب المغربي بدلاً من إيطاليا

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد المغربي للعبة: "توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تتضمن الموافقة على انضمام اللاعب آدم ماسينا للائحة المنتخبات الوطنية المغربية بدلاً من نظيرتها الإيطالية بعد الطلب الذي كانت قد تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطبيقاً للقرارات الأخيرة للفيفا الخاصة بقانون اللاعب وتغيير الجنسية الرياضية".

ولعب ماسينا (27)، الذي يشغل خطة ظهير أيسر، لمنتخبات الشباب في إيطاليا بعد أن تميز في فريق بولونيا قبل أن ينتقل في عام 2018 إلى فريق واتفورد.

