رحيل روبير هيربان أسطورة سانت إيتيان عن 81 عاماً

وحمل هيربان سجلاً رائعاً كلاعب ثم مدرب مع سانت إتيان، وكان ينقصه التتويج في اللقب الأوروبي المرموق، لكنه سقط في نهائي موجع ضد بايرن ميونيخ الألماني (صفر-1) عام 1976 في غلاسكو.

وكتبت صحيفة "لوبروغريه" المحلية على موقعها الرسمي "بعد ادخاله الى المستشفى قبل أيام، انطفأ في 27 نيسان/أبريل (...) تخلى عنه قلبه".

وأدخل هيربان المولود في باريس عام 1939 مستشفى في سانت إتيان نتيجة قصور في القلب والرئتين، دون أن يكون ذلك مرتبطا بفيروس كورونا المستجد.

أشرف هيربان المكنى "سفنكس" على الفريق الأخضر 14 موسماً بين 1972 و1983 وبين 1987 و1990، واستهل مشواره معه كمدرب بعمر الثالثة والثلاثين.

وفي سجله الذهبي تحت ألوان سانت إتيان، توّج تسع مرات بلقب الدوري، خمس مرات كلاعب وأربع كمدرب، وست مرات بلقب الكأس (3 كلاعب و3 كمدرب).

بدأ مسيرته في خط الوسط ثم تحوّل إلى الدفاع، وقد حمل ألوان منتخب فرنسا في 23 مباراة دولية وشارك في كأس العالم 1966 في إنكلترا.

كما درب أندية ليون (1983-1985)، النصر السعودي (1985-1986)، ستراسبورغ (1986-1987) وريد ستار (1991-1995).