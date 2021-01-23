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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

رحيل بينيتيز من الدوري الصيني...هل يكون بوابته للعودة إلى نيوكاسل؟

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أعلن المدرب الإسباني الشهير رافايل بينيتيز رحيله بشكل مفاجىء من تدريب نادي داليان برو الصيني لكرة القدم السبت، متحدثاً عن أسباب عائلية جراء فيروس كورونا المستجد.

Reuters

وكان بينيتيز (60 عاماً) الذي قاد ليفربول الإنكليزي إلى لقب دوري أبطال أوروبا في 2005، قد تعاقد مع داليان برو في تموز/يوليو 2019.

قال مدرب ليفربول، ريال مدريد الإسباني، إنتر ونابولي الايطاليين وتشيلسي الانكليزي سابقاً "للاسف، وعلى غرار أمور كثيرة العام الماضي، غيّر كوفيد-19 حياتنا ومشاريعنا".

تابع على موقعه الرسمي "بدءا من اليوم سنتوقف أنا وجهازي الفني عن تدريب داليان بروفيشنال أف سي".

تابع "كانت تجربة رائعة... لكن الجائحة ما زالت هنا، بالنسبة لنا كلنا، ودعم عائلاتنا شكّل أولوية عند اتخاذ هذا القرار".

وكان لبينيتيز موسم إضافي من عقده المقدّرة قيمته بـ16 مليون دولار سنويا في النادي الواقع في شمال-شرق البلاد.

وربطت الصحف الانكليزية فورا مصير بينيتيز الذي يتخذ من بريطانيا مقرا لسكنه، بالعودة إلى نيوكاسل يونايتد حيث كان محبوباً لدى المشجعين قبل رحيله في حزيران/يونيو 2019.

وفشل بديله ستيف بروس في كسب حب الجماهير نتيجة تقهقر الفريق واحتلاله راهنا المركز الخامس عشر في الـ"بريميرليغ".

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