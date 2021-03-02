رحيل إيان ساينت جون مهاجم ليفربول التاريخي

وكان اللاعب الإسكتلندي عنصراً رئيسا في أوّل فريق كبير بناه المدرب الاسطوري الإسكتلندي بيل شانكلي وأحرز لقب الدوري الانكليزي لكرة القدم في 1964 و1966.

وسجل ساينت جون 118 هدفاً في 425 مباراة مع ليفربول بين 1961 و1971.

وبهدف حمل توقيعه في الوقت الاضافي، خطف ليفربول لقبه الأول في مسابقة الكأس عام 1965.

كتب النادي في بيان: "يعبّر نادي ليفربول لكرة القدم عن حزنه العميق لوفاة اسطورة الحمر، إيان ساينت جون، عن 82 عاماً".

عمل ساينت جون، وهو فرد من عائلة مكوّنة من ستة أطفال، في مصانع الصلب، على غرار والده أليكس الذي توفي عندما كان اللاعب المستقبلي في السادسة من عمره.

وتم تشخيص اصابته بسرطان المثانة عام 2014. قال اقرباؤه في بيان "توفي بسلام وعائلته بجواره".

بعد تسجيله 9 أهداف في 21 مباراة دولية مع اسكتلندا، درّب مذرويل وبورتسموث الإنكليزي في السبعينيات. نجح بعدها في مجال التعليق التلفزيوني.

غرّد مدافع الفريق السابق جايمي كاراغر "ارقد بسلام ايان ساينت جون. رحيل اسطورة اخرى من ليفربول. أحد لاعبي بيل شانكلي الذين صنعوا تاريخ النادي".

