رانييري يتولى مسؤولية تدريب كالياري

وقال كالياري إن عقد رانييري سيمتد حتى يونيو حزيران 2025.

وذاع صيت المدرب الإيطالي البالغ من العمر 71 عاما في إنكلترا بعدما قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في 2016 لكنه أخفق في مهمته مع واتفورد حيث حصل الفريق على سبع نقاط فقط خلال ثلاثة أشهر قبل أن يترك رانييري منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي.

وسبق للمدرب رانييري قيادة عدة أندية أخرى في إيطاليا من بينها يوفنتوس وروما وإنتر ميلان إضافة إلى أندية في إسبانيا وفرنسا.

ويحتل كالياري حالياً المركز 14 في الدرجة الثانية بعد هبوطه الموسم الماضي.

