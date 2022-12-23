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كرة القدم

رانييري يتولى مسؤولية تدريب كالياري

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أعلن نادي كالياري المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة عودة المدرب الرحالة كلاوديو رانييري لتدريب الفريق بعد 31 عاما من تركه المنصب.

AFP

وقال كالياري إن عقد رانييري سيمتد حتى يونيو حزيران 2025.

وذاع صيت المدرب الإيطالي البالغ من العمر 71 عاما في إنكلترا بعدما قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في 2016 لكنه أخفق في مهمته مع واتفورد حيث حصل الفريق على سبع نقاط فقط خلال ثلاثة أشهر قبل أن يترك رانييري منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي.

وسبق للمدرب رانييري قيادة عدة أندية أخرى في إيطاليا من بينها يوفنتوس وروما وإنتر ميلان إضافة إلى أندية في إسبانيا وفرنسا.

ويحتل كالياري حالياً المركز 14 في الدرجة الثانية بعد هبوطه الموسم الماضي.
 

كلاديو رانييري كالياري الدوري الإيطالي
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