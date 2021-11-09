راشفورد يتقلّد وسام الإمبراطورية البريطانية لحملته تجاه الأطفال المحرومين

تم تكريم راشفورد (24 عاما) بعد الحملة التي قام بها تجاه الأطفال المحرومين وضمان عدم تعرضهم للجوع خلال جائحة كوفيد-19.

منحه الأمير وليام الذي يرأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أيضا، وسام الإمبراطورية البريطانية في حفل أقيم في قلعة وندسور اعترافا بإنجازه وخدمة بلاده.

وأكد راشفورد بأنه سيمنح هذا الوسام لوالدته ميلاني التي قامت بتربيته إلى جانب أشقائه الأربعة.

وقال راشفورد "أحاول منح الأطفال الأشياء التي لم أكن أملكها عندما كنت طفلا. أحاول منحهم فرصة وأعتقد بأنهم يستحقونها. أي طفل لا يستحق هذا الأمر؟ أعتقد أنه نوع من العقاب عدم قدرتهم على أن يحصلوا على الطعام أو الكتب".

وتابع "إنها خطوات بسيطة لكن يمكن أن يكون لها أثر قوي. أرى الجيل القادم من بعدي بأنه جيل مميز جدا".

وختم "هم (الأطفال) في حاجة فقط إلى من يرشدهم إلى الطريق الصحيح وهذا ما أقوم به".