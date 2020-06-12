راشفورد يتعهد بمواصلة الكفاح لمساعدة الأطفال المحرومين



وتعاون الدولي الإنكليزي (22 عاماً) مع جمعية "فيرشير" التي تهتم بتوزيع الوجبات الغذائية على نحو 11 ألف مؤسسة خيرية ومجموعات مجتمعية.



وغرّد راشفورد عبر حسابه على تويتر: "لدي أنباء رائعة، وضعنا هدفاً أنّه مع نهاية حزيران/يونيو سنتمكن من تأمين ثلاثة ملايين وجبة غذائية للأشخاص المحرومين على امتداد المملكة المتحدة".



وأضاف: "اليوم جمعنا المبلغ المحدد لتأمين تلك الوجبات، شكراً لكم جميعاً على دعمكم".



وأكد راشفورد الذي صُنف خامس أغلى لاعب في أوروبا وفقاً لدراسة نشرها المركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي أس) هذا الاسبوع، أنّه يحتفل بهذا النجاح ولا ينوي التوقف عن الكفاح.



وتابع: "ثقوا بي عندما أقول أنني سأستمر في الكفاح لكي لا يقلق أيّ طفل في المملكة المتحدة بشأن وجبته التالية، هذه هي إنكلترا في العام 2020 والعائلات بحاجة لمساعدة".

