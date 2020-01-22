راشفورد يؤكد أنه سيعود قبل نهاية الموسم

وتعرض الدولي الانكليزي لكسر خفيف في الظهر (شِعر) بعد دخوله بديلا في مباراة الإعادة من الدور الثالث لكأس الاتحاد الانكليزي ضد ولفرهامبتون منتصف الاسبوع الماضي، وغاب عن المواجهة التي خسرها "الشياطين الحمر" (صفر-2) أمام ليفربول المتصدر الأحد، علما بأنه كان أساسيا في كل مباريات الدوري الممتاز.

ولم يتم إيضاح الإطار الزمني الكافي لتعافي اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، حيث من المحتمل أن تكون آماله باللعب مع منتخب بلاده في مسابقة كأس أوروبا موضع شك، لكنه أكد على أن آماله معقودة على العودة في الوقت المناسب.

وغرد راشفورد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" الأربعاء ردا على رسائل الدعم التي وصلته "شكرا يا شباب، سأعود قبل انتهاء الموسم لمساعدة فريقي احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى".

وسجل اللاعب الذي بدأ مسيرته الكروية مع الشياطين الحمر عام 2015، 19 هدفا لفريقه في جميع المسابقات هذا الموسم، ما يعني أن غيابه سيكون بمثابة ضربة كبيرة حيث يتطلع يونايتد، خامس الترتيب حاليا، إلى الحصول على مركز يؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.