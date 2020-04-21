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راشفورد: " لم أكن أريد الغياب عن بطولة أوروبا"

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قال الإنكليزي ماركوس راشفورد إنّه كان مستعداً لاستعجال العودة من الإصابة من أجل المشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 هذا الصيف قبل تأجيلها حتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

AFP

وكان النرويجي أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد قال في شباط/ فبراير إنّ مشاركة راشفورد في بطولة أوروبا محل شك بعد إصابته بشرخ إجهادي في الظهر.

ونصح واين روني قائد منتخب إنكلترا السابق، الذي عاد سريعاً من الإصابة للمشاركة في كأس العالم 2006، راشفورد بعدم الذهاب إلى بطولة كبيرة وهو ليس جاهزاً بنسبة 100 بالمئة لكن المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً قال إنّ الغياب عن بطولة أوروبا كان صعباً.

وأبلغ راشفورد مدونة ناديه مانشستر يونايتد الصوتية: "كنت سأعود على الأرجح للمران في منتصف أو نهاية أبريل، كانت هذه ستكون عودة قبل الأوان لأنني لم أكن أريد الغياب عن بطولة أوروبا، وبالتالي كنت أشك في جاهزيتي بنسبة 100 بالمئة إذا ذهبت للبطولة، منذ ذلك الوقت حدث الكثير (لكن) بالنسبة لجسدي كان من الجيد أن يحصل على فترة كاملة للراحة".

وأضاف: "أهتم (بما قاله روني) لكن في الوقت نفسه كان من الصعب أن أقول لا لبطولة أوروبا، يحاول المرء خوض كل مباراة ممكنة".

يورو 2020 ماركوس راشفورد فيروس كورونا
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