راتكليف وإنيوس يعرضان 5 مليارات يورو لشراء تشيلسي

وأوضحت شركة إنيوس الجمعة في بيان: "هو عرض بريطاني لناد بريطاني"، ووعدت بـ "الاستثمار في ستامفورد بريدج لجعله ملعباً على مستوى عالمي"، وكذلك في قطاع الرياضة لجمع "أفضل اللاعبين والمدربين في العالم".



وبات النادي اللندني المرموق معروضاً للبيع منذ 2 آذار/مارس من قبل مالكه الروسي رومان أبراموفيتش عقب استهدافه بالعقوبات على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

كما دخل على خط عملية شراء تشيلسي، الأميركي ستيفن باليوكا أحد مالكي فريق بوسطن سلتيكس لكرة السلة، إضافة إلى تحالف بقيادة تود بويلي أحد مالكي فريق لوس أنجليس دودجرز للبيسبول ومارتن بروتون الرئيس السابق لليفربول والخطوط الجوية البريطانية.



غير أن راتكليف أعاد خلط الأوراق مجدداً بعرضه المتأخر والذي سيشمل استثمار 2 مليار يورو في النادي على مدى 10 سنوات، و3 مليارات لصالح مؤسسة خيرية لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وحسب العديد من وسائل الإعلام، فإن عرض راتكليف هو الأعلى إلى حد بعيد، علماً أن رجل الأعمال البالغ 69 عاماً قد درس بالفعل عرضاً لشراء تشيلسي في عام 2019، قبل أن يتراجع ويتجه لشراء نيس، كما منحت شركة إينوس اسمها منذ عام 2019 لأحد أبرز الفرق في رياضة الدراجات الهوائية.

وتابعت: "نعتقد أنّ لندن يجب أن يكون لها نادٍ يعكس مكانة المدينة. نادي يقاد بنفس الطريقة مثل ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونيخ"، مؤكدة أنّ الهدف من "هذا الاستثمار هو اللعب الجميل وليس بقصد الربح".

ويأمل تشيلسي في الحصول على مالك جديد بحلول نهاية أيار/مايو حتّى يتمكن من الاستعداد للموسم المقبل بثقة، علماً أنّ العقوبات الحالية تمنع توقيع أيّ عقود مع اللاعبين.