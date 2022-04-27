وأعلنت رابطة الدوري الأوكراني في بيان إن "الترتيب اعتباراً من 24 شباط/فبراير 2022 سيكون الترتيب النهائي لموسم 2021-2022، من دون فائز باللقب".

وأضافت أن "القرار قُدّم للموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوكراني لكرة القدم".

وكان شاختار دانييتسك متصدراً للدوري بفارق نقطتين عن دينامو كييف عندما توقّف الموسم.

ومن المرجّح أن يتم منح الناديين مكانين في جولات التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يُستأنف الدوري نهائياً بعد الراحة الشتوية، وسرعان ما طبّق الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في أوكرانيا عقب بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

