رابطة الدوري الأميركي للمحترفين تتوقع التأجيل

وقالت الرابطة في بيان: "على الرغم من أننا نأمل في العودة إلى الملعب في منتصف أيار/مايو، فإنّه يبدو من غير المرجح جداً بالنظر إلى التوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية الاتحادية والمحلية".



وكانت الرابطة قررت في 19 آذار/مارس الماضي، إيقاف الدوري لمدة شهرين بسبب الوباء، وذلك بعد إقامة مرحلتين فقط من الموسم الجديد.



وأضافت: "هدفنا يبقى لعب أكبر عدد ممكن من المباريات، ورغم أنّه لا يزال أمامنا الوقت لخوض الموسم بأكمله، فإننا ندرك في هذه المرحلة أنه قد يكون من الصعب القيام بذلك".



وبحسب البرنامج الذي لم يتم تعديله حتى الآن، من المقرر أن ينتهي الموسم العادي في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لإفساح المجال أمام مباريات الأدوار الإقصائية والدور النهائي المقرر في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



وتابعت: "نواصل تعلم المزيد كل يوم من الخبراء الطبيين، ونأمل في الحصول على مزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة بشأن الوقت الذي يمكننا فيه اللعب مرة أخرى".



وكإجراء وقائي، حظرت الرابطة أيضاً الوصول إلى مرافق الفرق حتى 24 نيسان/أبريل على الأقل.



وتبقى الدوريات الرياضية الكبرى الأخرى موقوفة بدورها وتتوقف عودتها على تطور فيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، حيث تم تسجيل أكثر من 590 ألف حالة أدت إلى وفاة أكثر من 24700 شخص، في أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب هذا الفيروس.