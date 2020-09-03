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دوري الأمم الأوروبية
كرة القدم

رابطة الدوري الألماني تمدّد الترخيص بالتبديلات الخمسة في الموسم الجديد

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أعلن رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم كريستيان سيفيرت الخميس أنه بإمكان مدربي أندية البوندسليغا القيام في الموسم الجديد بخمسة تبديلات في المباراة الواحدة مثلما كان الأمر لدى استئناف الموسم الماضي في أيار/مايو المنصرم عقب التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

AFP


وسبق للاتحاد الألماني للعبة أن أعلن أن قاعدة التبديلات الخمسة سيتم الترخيص بها في مباريات مسابقة الكأس ودوري السيدات.

من جهة أخرى، ناقشت الجمعية العمومية الافتراضية لرابطة الدوري في اجتماعها الخميس عودة الجماهير إلى الملاعب. وحتى الآن تتفق جميع الأندية على أن يتمكن كل منها توضيح مفهومه الخاص لهذا الحضور مع سلطات منطقته أو مدينته، اعتمادا على اللوائح الصحية المحلية.

وكان فريق لايبزيغ رائدا في هذا المجال، وحصل على إذن لاستقبال 8500 متفرج (حوالي 20 % من سعة ملعبه) في مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم ضد ماينتس في 20 أيلول/سبتمبر الحالي.

وأعلن هرتا برلين أنه يحق له في المرحلة الثانية المقررة في 25 الحالي استقبال أربعة آلاف متفرج في مباراته ضد أينتراخت فرانكفورت.

وأعلن كل من الاتحاد الألماني ورابطة الدوري أيضًا أنهما سيستثمران "مبلغًا من سبعة أرقام" (أي مليون يورو على الأقل) لتمويل ثلاث دراسات علمية إضافية، تهدف إلى دراسة شروط عودة المشجعين إلى الملاعب.

                  

بوندسليغا هيرتا برلين الدوري الألماني لايبزيغ التبديلات الخمسة
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