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رابطة الأندية الأوروبية تجدد شراكتها مع رابطة أمن وسلامة الملاعب الأوروبية

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أعلنت رابطة الأندية الأوروبية اليوم الجمعة عن تجديد شراكتها مع رابطة أمن وسلامة الملاعب الأوروبية خلال موسم 2022/2023.

https://www.ecaeurope.com/

 

 

رابطة الأندية الأوروبية
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