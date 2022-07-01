رابطة الأندية الأوروبية تجدد شراكتها مع رابطة أمن وسلامة الملاعب الأوروبية من قبل beIN SPORTS July 1, 2022 12:07 أعلنت رابطة الأندية الأوروبية اليوم الجمعة عن تجديد شراكتها مع رابطة أمن وسلامة الملاعب الأوروبية خلال موسم 2022/2023. https://www.ecaeurope.com/ رابطة الأندية الأوروبية السابق كلاتنبورغ يتحدّث عن مشروعه لتط اقرأ التالي سبيتسيا يتعاقد مع المدرب غوتي اقرأ - آخر الأحداث July 1, 2022 15:07 مرسيليا يعلن رحيل مدربه سامباولي July 1, 2022 14:49 سبيتسيا يتعاقد مع المدرب غوتي عقب رحيل موتا July 1, 2022 13:58 سيتي يكمل إجراءات التعاقد مع ستيفان أورتيغا مورينو July 1, 2022 12:07 رابطة الأندية الأوروبية تجدد شراكتها مع "ESSMA" July 1, 2022 11:43 ليون يعلن عودة توليسو إلى صفوفه July 1, 2022 11:29 أندريا بيلوتي يغادر تورينو July 1, 2022 10:58 تكنولوجيا شبه آلية تحدد وضعيات التسلل في المونديال July 1, 2022 10:19 توتنهام يعلن رسمياً عن تعاقده مع ريتشارلسون June 30, 2022 23:43 باريس سان جيرمان يضمّ البرتغالي فيتينيا إلى صفوفه June 30, 2022 22:16 كلاتنبورغ يتحدّث عن مشروعه لتطوير التحكيم المصري