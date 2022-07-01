رابطة الأندية الأوروبية تجدد شراكتها مع رابطة أمن وسلامة الملاعب الأوروبية

من قبل beIN SPORTS July 1, 2022 12:07 أعلنت رابطة الأندية الأوروبية اليوم الجمعة عن تجديد شراكتها مع رابطة أمن وسلامة الملاعب الأوروبية خلال موسم 2022/2023.