رئيس يوفنتوس يريد حماية الأندية الكبرى على حساب الصغرى

دعا رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي إلى حماية الأندية الأوروبية الكبرى من أي ضرر يمكن أن ينجم عن "موسم سيء واحد".

ومن خلال دوره كرئيس لرابطة الاندية الاوروبية، أعلن أنييلي بوضوح نيته تعديل أنظمة البطولات القارية لمنح الأندية الكبرى فرصا متزايدة للتأهل الى دوري الابطال.

وشكك الايطالي في عدالة النظام الحالي في قمة "فايننشال تايمز لأعمال كرة القدم" الخميس في لندن.

واستخدم مثال نادي أتالانتا وتأهله إلى دوري الأبطال بعد حلوله ثالثا الموسم الماضي في الدوري الايطالي، فيما غاب روما العريق بحلوله سادسا في الدوري.

وفي خطة أنييلي، لن يكون بمقدور شيفيلد يونايتد الانكليزي بلوغ دوري الأبطال حتى إذا حل في مركز مؤهل راهنا، وتفوّق على ناد مثل مانشستر يونايتد بطل أوروبا ثلاث مرات.

ويحرص أنييلي على زيادة التركيز على الأداء القاري في تحديد المتأهلين الى البطولات الاوروبية "نفكّر في ماهية العناصر التصحيحية لتلك الاندية كي تزدهر. تحتفظ بمكانك على المستوى الدولي بحال حلولك في الحد الادنى ضمن ترتيبك المحلي. لكن القابل للنقاش هو بلوغ اندية البطولات الكبرى تلقائيا المسابقات (بحسب ترتيبها)".

تابع "أقدّر كثيرا ما حققه أتالانتا، لكن بدون تاريخ أوروبي، ومع أداء رائع الموسم الماضي، يمكنهم الوصول الى مسابقة دولية. هل هذا عادل أم صحيح؟".

أردف "أما روما فساهم كثيرا في الحفاظ على تصنيف إيطاليا. خاض موسما سيئا فلم يتأهل".

وأفادت تقارير بأن الاتحاد الاوروبي للعبة أجرى محادثات في ما يخص نسخة موسعة من بطولة كأس الابطال للاندية التحضيرية للموسم الكروي.

وستكون أي خطط من هذا القبيل منافسة لكأس العالم للاندية الموسعة والتي سينظمها الاتحاد الدولي "فيفا" في الصين صيف 2021.

قال أنييلي "دوري أبطال صيفي غير موجود على حد علمي. أعتقد أن الأندية اجتمعت لمعرفة ما اذا كانت كأس الابطال الدولية الحالية تعمل بشكل جيد، وإذا كنا قادرين على تحسين جانب من نموذج عملنا الحالي".