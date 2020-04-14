رئيس ماديرا يكشف قصة عودة رونالدو للتدريبات وطموحاته

وأكد ألفيش أنّ رونالدو اتصل به طالباً فرصة التدرب في ملعب النادي خلال فترة الحجر الصحي، وكان ملعب ناسيونال ماديرا حيث يتدرب حالياً النجم البرتغالي قد شهد بداياته قبل انتقاله إلى سبورتينغ ومنه إلى كبار أندية أوروبا.

وأثارت صور نشرت لرونالدو وهو يتدرب على أرضية ملعب لكرة القدم في البرتغال بعض التساؤلات في ظل إغلاق معظم الملاعب في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطالبت العديد من الجهات الرسمية في البرتغال باحترام رغبة رونالدو بعودته للتدريبات نظراً لكونه يتخذ جميع الإجراءات الوقائية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتوقّع رئيس ناسيونال ماديرا أن ينهي رونالدو مسيرتَه رفقة نادي السيدة العجوز لكونه سعيداً بتواجده ضمن صفوف بطل إيطاليا.