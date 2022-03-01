رئيس لايبزيغ يتساءل عن جدوى كرة القدم في ظل الحرب

وقال مينتسلاف خلال مؤتمر صحافي "لو كنت صحافياً، لكنت سألت نفسي: لماذا تقام مباراة لكرة القدم بينما الحرب قائمة؟".

وتابع متسائلاً "لماذا يحدث هذا أو ذاك؟ هذه أسئلة يمكن أن نسألها لأنفسنا".

وغداة استبعاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المنتخبات الروسية من المسابقات التي ينظمها الإثنين، تأهل لايبزيغ الذي كان من المقرر أن يواجه سبارتاك موسكو الروسي في دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، تلقائياً إلى ربع النهائي.

وعقب قرعة دور ثمن النهائي الجمعة، بعد يوم من غزو الجيش الروسي لأوكرانيا، ارتفعت الأصوات المنددة بإدارة النادي الألماني لعدم دعمها علانية للدعوات لمقاطعة مباراتي الذهاب والإياب ضد سبارتاك.

ورداً على سؤال عن الانتقادات التي طالته أجاب مينتسلاف وهو يكافح بشكل واضح لكبح دموعه "تُسارع الناس في توجيه (النقد)"، مؤكداً انه اتصل برئيس الاتحاد الأوروبي للعبة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بعد سحب القرعة ليخبره أنه "من غير الممكن اللعب في ظل هذه الظروف".

وختم "لقد تأثرنا أيضاً بكل هذا، نحن قلقون للغاية. وأنا متأثر عاطفياً".