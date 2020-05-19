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الدوري الألماني
كرة القدم

رئيس تحرير فرانس فوتبول يفند أسباب اختيار الخليفي الشخصية الأقوى

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رئيس تحرير فرانس فوتبول باسكال فيري يفند أسباب اختيار الخليفي الشخصية الأكثر تأثيرا في عالم كرة القدم.

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وقال فيري في حديث مع قنواتنا خلال برنامج Allo beIN إنه  كان هنالك بحث استقصائي في فرانس فوتبول وتم اختيار أسماء ١٠٠ شخصية مؤثرة كرويا من رؤساء نوادي ورجال أعمال وسياسة، وثم خلطت الأوراق وتم التركيز على أكثر شخصية ساهمت في تطوير كرة القدم وتم اختيار الخليفي لأنه كان لديه قوة كبيرة في التأثير الإيجابي على تطوير الدوري الفرنسي من خلال باريس سان جيرمان وكان الأكثر تأثيرا على اللعبة على حد قول فيري.

وتابع "طبعا لقد كان خيارا جريئا لأنه ليس هنالك الكثير من الشخصيات التي لديها تأثير مثل ناصر الخليفي وخصوصا ما حصل مع باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه حين التحق بالنادي أظهر قدرته على القيادة نحو النجاح".

وأكد أن الخليفي واجه صعوبات في البداية ثم سلك طريق النجاح وجعل بإدارته من سان جيرمان علامة تجارية عالمية في عالم كرة القدم وهو أمر لا يمكن أن يقوم به أي شخص.

التفاصيل في الفيديو المرفق في التغريدتين أدناه.


 

 

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