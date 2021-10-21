رئيس بايرن يعارض بشدة إقامة المونديال كل سنتين

وجاء كلام رئيس العملاق البافاري لمجلة "كيكر" الألمانية بقوله "اللاعبون، المدربون وجميع المسؤولين في الاندية يشكون من زحمة المباريات والآن يريدون زيادة زخم هذه المباريات؟ أعتقد أن لا معنى لذلك على الإطلاق"، وأردف "يتعين علينا النظر الى صحة اللاعبين".

وأضاف "أثبتت الروزنامة الحالية جدواها منذ عقود عدة. صحيح أن هذه الفكرة تجلب مداخيل إضافية والمال يلعب دورًا هامًا في الرياضة الاحترافية، لكن لا يجب على الاطلاق التضحية بكرة القدم على حساب المصالح المادية".

وكان رئيس فيفا جاني إنفانتينو دعا الى إيجاد توافق على إقامة كأس العالم كل سنتين وإلى قمة ستعقد في كانون الأول/ديسمبر لدراسة هذه المسألة.

ومن المقرّر نشر تقرير من فيفا حول فكرة إقامة النهائيات كل سنتين في تشرين الثاني/نوفمبر قبل القمة العالمية بحلول نهاية العام.