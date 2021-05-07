رئيس بايرن ميونيخ يستبعد إبرام صفقات ضخمة في الصيف

وقال في حديث مع "بيلد" اليومية "سنضيف لاعبين إلى المجموعة، ولكن لن نقوم بتعاقدات باهظة الثمن".

وتابع "لدينا فريق رائع ويافع ذات إمكانيات هائلة. لستُ قلقًا في هذا الصدد"، مشددًا على أنه لا يرى "حاجة للمزيد من الصفقات الغالية".

يمكن لبايرن أن يتوج بطلا لألمانيا للمرة التاسعة تواليًا في حال فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ السبت حيث سيمنحه مدربه هانزي فليك لقبه السابع في غضون 18 شهرًا.

طلب فليك الرحيل عن بطل أوروبا بسبب خلافات مع المدير الرياضي البوسني حسن صالحمدزيتش حيال سياسة التعاقدات، وسيحل مكانه مواطنه يوليان ناغلسمان مدرب لايبزيغ الحالي اعتبارًا من الموسم المقبل، حيث قدّرت العديد من وسائل الإعلام الألمانية الصفقة بما يتراوح بين 20 مليون يورو (24,17 مليون دولار) و30 مليون يورو، بما فيها المكافآت، ما سيجعله أغلى مدرب في التاريخ.

وأشارت تقارير إلى أن ناغلسمان (33 عامًا) يرغب في تعزيز تشكيلة فريقه الجديد.

إلا أن هاينر صوّب على مشاكل النادي المادية التي تأثرت بغياب الجماهير عن ملعب "أليانز أرينا" منذ آذار/مارس 2020، مؤكدًا "أريد أن يكون لدينا الفريق الأفضل ولكن الواقع أنه يحب أن تموّله".

وتابع "نتوقع أن تكون لدينا عائدات أقل بـ150 مليون يورو منذ آذار/مارس 2020".

وأقر صاحب الـ66 عامًا أن سوق الانتقالات "لن تكون سهلة" بالنسبة لبايرن الذي سبق أن حصل على خدمات المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو من لايبزيغ للموسم المقبل مقابل 42,5 مليون يورو. كما سينضم الظهير الايسر عمر ريتشاردز بصفقة حرة من ريدينغ الذي ينافس في الدرجة الأولى (الثانية فعليًا) الانكليزية.

وأعلن بايرن الثلاثاء عن رحيل الاسباني خافي مارتينيز مع نهاية الموسم ومن المتوقع أن يلحق به جيروم بواتنغ الذي ينتهي عقده الشهر المقبل فيما رفض النمساوي دافيد ألابا عروضًا عدة لتجديده وقد تكون وجهته المقبلة ريال مدريد الإسباني.