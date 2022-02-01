رئيس الليغا كالتشو باولو دل بينو يستقيل من منصبه من قبل beIN SPORTS February 1, 2022 13:07 استقال رئيس الليغا كالتشو باولو دل بينو اليوم الثلاثاء من منصبه. Reuters استقالة الدوري الإيطالي باولو دل بينو السابق القادري مدرباً جديداً للمنتخب اقرأ التالي آخر الأحداث February 1, 2022 13:07 رئيس الليغا كالتشو باولو دل بينو يستقيل من منصبه February 1, 2022 12:57 فلاهوفيتش نجم الميركاتو الشتوي في الدوري الإيطالي February 1, 2022 12:32 ميركاتو شتوي هادئ في الليغا February 1, 2022 12:27 حصاد سوق الانتقالات الشتوية في "البريميرليغ" February 1, 2022 11:42 أبرز صفقات الميركاتو الشتوي في الدوري الفرنسي February 1, 2022 11:15 مانشستر سيتي يمدّد عقد جواو كانسيلو حتّى عام 2027 February 1, 2022 09:46 باقة الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية January 31, 2022 23:23 نيس يتخطى باريس سان جيرمان ويبلغ ربع النهائي January 31, 2022 22:46 رامسي إلى رينجرز على سبيل الإعارة January 31, 2022 22:36 حجازي يغيب عن الفراعنة حتى نهاية كأس أمم إفريقيا