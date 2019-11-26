رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي في الدوحة

وأشار منصور إلى أن مجلس الإدارة قرّر عدم خوض اللقاء في الدوحة، معتبراً أن أسباب الرفض ليست سياسية فقط بل هناك دوافع رياضية أخرى.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر النادي "لن نلعب مباراة السوبر في قطر وهذا قرار نهائي"، مبرراً القرار بالأزمة الدبلوماسية بين مصر والسعودية والبحرين والامارات من جهة والدوحة من جهة أخرى.

وأوضح منصور أن ليس لديه أي مانع بأن تحتضن تونس المباراة التي كان الاتحاد القاري حدّد موعدها في 14 شباط/فبراير المقبل في الدوحة.

وتساءل منصور "الزمالك بطل كأس الاتحاد الإفريقي والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، لماذا نلعب في قطر؟ لماذا نلعب السوبر الإفريقي في آسيا؟..."، متحدثاً عن مؤامرة على مصر والزمالك.

وأضاف "سمعت أن نادي الترجي أصدر بياناً بشأن ترحيبه الكامل باللعب في قطر، وهذا شيء مؤسف بالنسبة لي".

ولفت إلى أن "الملف بالكامل في يد الدولة المصرية، ولو لهم رأي آخر سنحترمه لأننا جزء أصيل من الدولة المصرية".

وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية، قرّرت السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج الرابعة والعشرين التي تستضيفها قطر اعتباراً من اليوم الاثنين، بعد إحجامها عن ذلك بداية، في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية أوائل صيف 2017.

وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن امتنعت عن المشاركة في "خليجي 23" بين نهاية العام 2017 ومطلع 2018، نظراً لأن قطر كانت المضيفة. لكن البطولة نقلت إلى الكويت قبل أيام من موعدها المقرر، كبادرة من الاتحاد الخليجي بعدما رفع الاتحاد الدولي (فيفا) الإيقاف الذي كان مفروضاً على الكويت، ما دفع المنتخبات الثلاثة إلى خوض المنافسات.