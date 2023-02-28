رئيس الاتحاد الفرنسي يقدم استقالته للجنة التنفيذية

وقرر لو غريت البالغ من العمر 81 عاماً الاستقالة من المنصب الذي شغله طيلة 11 عامًا، وذلك بعد أشهر عدة من الاضطرابات التي تميزت باتهامات بالتحرش الأخلاقي والجنسي، ولجنة تدقيق من المفتشية العامة للتعليم والرياضة والأبحاث، والعديد من الانزلاقات اللفظية.

