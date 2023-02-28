English
العربية
كأس الاتحاد الإنكليزي
كرة القدم

رئيس الاتحاد الفرنسي يقدم استقالته للجنة التنفيذية

قدّم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت اليوم الثلاثاء استقالته للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي.

AFP

وقرر لو غريت البالغ من العمر 81 عاماً الاستقالة من المنصب الذي شغله طيلة 11 عامًا، وذلك بعد أشهر عدة من الاضطرابات التي تميزت باتهامات بالتحرش الأخلاقي والجنسي، ولجنة تدقيق من المفتشية العامة للتعليم والرياضة والأبحاث، والعديد من الانزلاقات اللفظية.
 

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت
السابق ميسي يعبّر عن سعادته ويستعيد ذ
اقرأ
ميسي يعبّر عن سعادته ويستعيد ذكرياته الخاصة مع كأس العالم FIFA قطر 2022™
التالي بالأرقام.. كيف تفوّق ميسي وسكا
اقرأ
بالأرقام.. كيف تفوّق ميسي وسكالوني ومارتينيز
-

آخر الأحداث

>