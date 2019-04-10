رئيس الاتحاد الألماني السابق يتنحى عن منصبيه في "فيفا" و"يويفا"

وقال غريندل (57 عاماً) في بيان أنّه قرر التنحي عن منصبيه كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي وعضو في مجلس فيفا، لأنّه يريد تجنب "اعتراض طريق فيفا نحو تحقيق المزيد من الشفافية" ومن أجل "حماية السمعة الجيدة لويفا".

وقرّر غريندل الأسبوع الماضي التنحي عن منصبه كرئيس للاتحاد الألماني بسبب الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها بعد سلسلة من الفضائح التي بلغت ذروتها في تقرير صحفي الإثنين الماضي، كشف قبوله ساعة يد بقيمة 6 آلاف يورو من نائب رئيس الاتحاد الأوكراني ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غريغوري سوركيس.

وفي بيان صادر في اليوم التالي، أكد غريندل أنه تلقى الهدية وأنه سينهي فترة ولايته لمدة ثلاث سنوات، مضيفاً "أنا منزعج جدا لترك منصبي رئيساً للاتحاد الألماني بسبب مثل هذا السلوك"، مضيفاً "أعتذر عن سلوكي الأقل من مثالي في ما يتعلق بقبولي للساعة" نافياً تلقي الهدية لأسباب سياسية.

وتابع "بالنسبة لي كانت هذه هدية خاصة كنت ملزماً بقبولها بدافع اللياقة".

وأكد اليوم أن الهدية لم تؤثر على أيّ من قراراته كرئيس للاتحاد الألماني، منتقداً المبالغة في التغطية الاعلامية لما حصل.

وبعد استقالته، أكد غريندل أنه "لم تكن لدي أي فكرة عن ثمن الساعة وكان إهمالاً جديا من جانبي ألا اكتشف ذلك، وبهذا، كان بإمكاني تجنب الانطباع بأني كنت أتصرف بشكل غير مناسب".

