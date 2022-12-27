رئيس الاتحاد الأرجنتيني واثق من بقاء سكالوني مدرباً

وقال تابيا: "سكالوني هو مدرب المنتخب الأرجنتيني. كلانا رجال نلتزم بكلامنا وقلنا نعم لبعضنا البعض. ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر".

يتولى سكالوني، 44 عامًا، تدريب المنتخب الأميركي الجنوبي منذ عام 2018، وقاده إلى لقب كوبا أميركا عام 2021 - أول لقب دولي للأرجنتين منذ عام 1993، ثم أحرز مع ليونيل ميسي ورفاقه لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد والأولى منذ العام 1986، بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح، في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، عندما عُيّن مدربًا خلفًا لخورخي سامباولي بعد الخروج من دور الـ 16 في كأس العالم 2018 في روسيا، لم يكن سكالوني خيارًا شعبيًا.

وقال تابيا: "اعتقد 99 في المئة من الناس أننا مخطئون أو حتى مجانين"، وأضاف: "لكن هذا الفريق جلب السعادة للناس بالألقاب التي أحرزوها".