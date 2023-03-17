دي لا فوينتي يعلن تشكيلة إسبانيا لانطلاق تصفيات يورو 2024

كما ضمت التشكيلة الأولى لدي لا فوينتي منذ أن استلم مهمته خلفاً للويس أنريكي بعد الخروج من ثمن نهائي مونديال قطر نهاية العام المنصرم، مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديس فيما استدعي مهاجم إسبانيول خوسيلو إلى المنتخب للمرة الأولى على الإطلاق بعد تألقه هذا الموسم بـ12 هدفاً في الدوري.

ولم يكن خوسيلو (32 عاماً) الوافد الجديد الوحيد إلى التشكيلة، بل استدعي أيضاً قلب دفاع أوساسونا دافيد غارسيا (29 عاماً) للمرة الأولى.

ويعود كيبا وأسباس وناتشو إلى المنتخب بعدما استبعدوا عنه تحت قيادة أنريكي.

وضمت التشكيلة الأولى لدي لا فوينتي 11 لاعباً ممن شاركوا في مونديال قطر 2022.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس أوروبا المقررة صيف 2024 في ألمانيا، بمواجهة النروج في 25 آذار/مارس في ملقة، قبل السفر الى غلاسكو للقاء اسكتلندا بعدها بثلاثة أيام.

التشكيلة المختارة

لحراسة المرمى: كيبا أريسابالاغا (تشلسي الإنكليزي)، روبرت سانشيس (برايتون الإنكليزي)، ودافيد رايا (برنتفورد الإنكليزي)

للدفاع: خوسيه لويس غايا (فالنسيا)، أيميريك لابورت (مانشستر سيتي الإنكليزي)، إينيغو مارتينيس (أتلتيك بلباو)، ناتشو فرنانديس وداني كارفاخال (ريال مدريد)، دافيد غارسيا (أوساسونا)، بدرو بورو (توتنهام الإنكليزي)، وأليخاندرو بالدي (برشلونة)

للوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتن سوبيميندي وميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، غافي وبيدري (برشلونة)، فابيان رويس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وداني سيبايوس (ريال مدريد).

للهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، نيكو ويليامس (أتلتيك بلباو)، براين خيل (إشبيلية)، ميكيل أويارسابال (ريال سوسييداد)، ياغو أسباس (سلتا فيغو)، خوسيلو (إسبانيول)، وجيرار مورينو (فياريال).

