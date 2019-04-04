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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

دي بروين يرشّح إنكلترا لإحراز لقب "يورو 2020"

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اعتبر صانع ألعاب منتخب بلجيكا ونادي مانشستر سيتي كيفن دي بروين أن بروز جيل جديد من الشبان الموهوبين في منتخب إنكلترا يجعل من الأخير مرشحا لإحراز لقب كأس أوروبا 2020 إلى جانب فرنسا بطلة العالم.

Reuters

وكان دي بروين أحد أفراد منتخب بلجيكا الذي تغلب على إنكلترا بالذات في مباراة المركز الثالث في مونديال روسيا 2018.

ورأى دي بروين أن ظهور موهبة جادون سانشو وكالوم هادسون أودوي وزميله فيل فودن يجعل كتيبة المدرب غاريث ساوثغيت من أبرز المرشحين لإحراز اللقب القاري.

وقال دي بروين "قلت للشبان الإنكليز (في مانشستر سيتي) قبل أسبوع بأنه يتعين عليهم التتويج بكأس أوروبا. أعتقد بأنهم مرشحون إلى جانب فرنسا".

وتابع "هل سيحرزون اللقب؟ لا أدري لأن فريقا واحدا يستطيع رفع الكأس لكن لديهم فرصة القيام بعمل جيد في السنوات العشر القادمة".

وعانى دي بروين من إصابات عدة هذا الموسم وسجل هدفين فقط في الدوري المحلي آخرهما في مرمى كارديف الأربعاء، خلافا للموسم الرائع الذي خاضه العام الماضي عندما ساهم بشكل كبير في إحراز فريقه لقب الدوري المحلي.

وأضاف دي بروين "لقد عشت موسما صعبا وكان علي العودة من أربع إصابات هذا الموسم لا سيما من الناحية المعنوية. أحاول أن أكون في أفضل مستوى لي والمساهمة في إحراز الفريق بعض الألقاب. إذا نجحت في ذلك سأكون سعيدا".

ولا يزال السيتيزنس يحارب على أربع جبهات وهو يسعى إلى أن يكون أول فريق في التاريخ يحرز الرباعية بعد أن توج بكأس رابطة الأندية الإنكليزية، ويتصدر الدوري الإنكليزي وبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس إنكلترا.
 

إنكلترا كيفن دي بروين
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