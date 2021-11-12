دي بروين لا يعارض فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين



وقال صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنكليزي في المؤتمر الصحافي على هامش مباراة منتخب بلاده ضد إستونيا السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ "في بداية الموسم، اجتمعت مع فيفا و(الفرنسي) أرسين فينغر ليشرحوا لنا ما يفكّرون به. لا أعتقد أن الفكرة بحد ذاتها سيئة. ولكن لا شك أنه لأجل القيام بشيء من هذا القبيل، يجب أن يحصل تعاون بين اتحادات كل الدول، الاتحاد الأوروبي (يويفا) وفيفا".

وتابع "على الجميع أن يعمل سويًا. وقد أصريت على فكرة أخرى: قلت لهم إن عليهم أن يضمنوا فترة راحة لنا نحن اللاعبون في نهاية الموسم. ولكن الفكرة بحد ذاتها ليست سيئة...شريطة أن يعمل الجميع معا".

وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرّة كل سنتين في أوائل آذار/مارس الماضي من قبل المدرّب السابق الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم في فيفا، لكنها واجهت معارضة كبيرة من غالبية الاتحادات القارية والمحلية.

وسيعقد فيفا قمة في 20 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل لمناقشة هذه الخطة.