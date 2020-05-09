دينامو درسدن وكورونا يُربكان خطط العودة في ألمانيا

وذكر المدير الإداري للنادي الألماني رالف مينغ المدير الإداري في تصريحه: "الحقيقة أننا لن نستطيع المشاركة في التدريبات أو المباريات خلال الأيام الـــ14 المقبلة."

ولم يكشف النادي عن أسماء اللاعبين المصابين حفاظا على الخصوصية، وفي ظل خضوع الفريق للحجر الصحي، لن يتمكن بذلك من المشاركة لدى استئناف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية خلال أيام.

وكان من المقرر أن يتواجه دينامو درسدن مع هانوفر في السابع عشر من آيار/مايو ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الألماني.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعطت الضوء الأخضر لاستئناف نشاط البوندسليغا ودوري الدرجة الثانية انطلاقاً من السادس عشر من آيار/مايو الحالي وبذلك دون حضور الجمهور.

وقال المدير الرياضي لنادي دينامو دريسدن رالف مينجه في بيان للنادي "الحقيقة هي أننا خلال الأيام الـ14 المقبلة لن نتمكن من التدريب أو المشاركة في المباريات".

وكانت الفحوصات الأولى التي خضع لها لاعبو دينامو دريسدن الذي يتدرب لاعبوه بمجموعات صغيرة، كشفت إصابة لاعب واحد بفيروس كورونا المستجد، وقررت السلطات الصحية في درسدن وضع اللاعب فقط في الحجر الصحي اعتباراً من 3 أيار/مايو.

ولم تكشف السلسلة الثانية من الفحوصات التي أجريت في الرابع من أيار/مايو الحالي عن أيّ حالة إيجابية للاعب أو لعضو في الجهاز الفني للنادي. واستأنف الفريق التدريبات الجماعية منذ الخميس وشهدت حصتان تدريبيتان اتصالاً بين اللاعبين.

وتعتبر ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية الكبيرة التي نجحت في مواجهة جائحة الفيروس التاجي، وهي الأولى من بين خمس بطولات كبرى في القارة العجوز أعلنت أنها ستستأنف المنافسة بدون جمهور اعتبارا من 16 أيار/مايو الحالي.