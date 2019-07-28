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كرة القدم

ديمبيلي يقود ليون للفوز على أرسنال

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قاد المهاجم موسى ديمبيلي فريقه ليون الفرنسي للفوز على أرسنال الانكليزي بتسجيله ثنائية الفوز 2-1 في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.

REUTERS

ومنح المهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ التقدم لأرسنال في الشوط الأول بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 35، لكن ديمبيلي، مهاجم سلتيك الاسكتلندي سابقاً، سجل ثنائية بعد دخوله مطلع الشوط الثاني، حيث أدرك التعادل برأسية إثر تمريرة عرضية من الهولندي ممفيس ديباي (66)، وسجل هدف الفوز إثر تمريرة من الجزائري الأصل حسام عوار (75).

ومنح ديمبيلي مدرب ليون الجديد البرازيلي سيلفينيو فوزه الأول منذ حلوله مكان برونو جينيزو، وذلك بعد خسارتين أمام سيرفيت جنيف السويسري (1-2) وجنوى الإيطالي (3-4).

وتلقى أرسنال ضربة موجعة في الدقيقة الثانية عشرة بإصابة مهاجمه ألكسندر لاكازيت.

وجلس الوافدان الجديدان الاسباني داني سيبايوس والبرازيلي غابريال مارتينيلي على مقاعد البدلاء ، قبل ان يدخلا مكان جوزيف ويلوك والأرميني هنريك مخيتاريان (70).
            
                  
                  
 

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