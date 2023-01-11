ديشان يعلّق على تصريحات لو غريت

وقال ديشان على هامش حدث خيري في نيس: "قبل طرح الأسئلة عليّ، أرغب أن أتكلم قليلا عن تصريحات رئيسي. تعليقاته، كما أقرَّ واعترفَ، كانت غير لائقة. أعتقد أنه من الجيد جدًا أن يعتذر لزيزو".

وتابع ديشان الذي توج كلاعب وقائد الى جانب زيدان بكأس العالم 1998 "ولّد الواقع الرياضي منافسة رياضية بيننا...سأظل دائمًا أحترمه كثيرًا نظرًا لما عشناه وتشاركناه معًا. نظرًا لحياتنا الأولى كلاعب ولما يمثّله، في كرة القدم والرياضة الفرنسية".

وردًا على سؤال حول وضع لو غريت، قال ديشان "ليس مقرراً، ليس مقرراً بالنسبة لليوم".

