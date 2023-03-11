ديشان يؤكد أن بنزيمة لم يكن جاهزاً لخوض المونديال

وانسحب حامل الكرة الذهبية قبل ثلاثة أيام من مباراة فرنسا الأولى ضد أستراليا، وغادر مبكراً فندق المنتخب في الدوحة. لكنه استعاد التمارين مع فريقه الإسباني في 10 كانون الأول/ديسمبر، قبل أربعة أيام من خوض فرنسا نصف النهائي ضد المغرب.

قال ديشان لصحيفة "لو باريزيان" السبت: "قال لي كريم إنه ليس جاهزاً".

تابع "عندما أصيب كريم، رافقه طبيبنا إلى عيادة مستشفى سبيتار لإجراء صورة بالرنين المغناطيسي. أرسل كريم الصور لشخص يتابعه في مدريد وأبدى رأيه أيضاً. عاد إلى الفندق منتصف الليل. انضممت إليه في غرفته مع طبيبنا الذي جاء لإعطائي نتيجة الصورة كان كريم مدمّراً لأن كأس العالم عنت له كثيراً. قال لي (لقد ماتت)".

تابع ديشان الذي قاد "الزرق" إلى النهائي الثاني توالياً حيث خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح "بقينا سوياً نحو عشرين دقيقة. قلت له عندما تركته (كريم، ليس هناك حالة طارئة. يمكن تنظيم عودتك مع مدير الفريق). عندما استيقظت علمت أنه رحل. كان قراره، لن يقول لكم خلاف ذلك، اتقهم ذلك واحترمه".

بنزيمة يسخر من تصريحات ديشان

استقبل بنزيمة (35 عاماً و37 هدفاً في 97 مباراة دولية) تصريحات ديشان بسخرية.

في حسابه على موقع إنستغرام، نشر رأس الحربة الذي اعتزل اللعب دولياً بعد مونديال قطر، لقطة لحديث ديشان علّق عليها "يا لها من جرأة" أضاف اليها رمزاً لمهرّج. كما نشر فيديو للفرنسي ريتشي الشهير على موقع سناب شات وهو يكرّر "كاذب، أنت كاذب"، كتب بنزيمة فوقها "ديدييه المقدّس... ليلة سعيدة".

وبعد رحيله من قطر قبل انطلاق كأس العالم، وجّه بنزيمة رسائل تشجيعية للمنتخب وأخرى غامضة على غرار تلك التي كتبها عشية النهائي ضد الأرجنتين "لا يهمّني".

أعلن نجم وهداف ريال مدريد في 19 كانون الأول/ديسمبر 2022 نهاية مسيرته الدولية في اليوم التالي لنهائي كأس العالم".

