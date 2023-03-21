ديدييه ديشان يختار رسمياً كيليان مبابي قائداً للمنتخب الفرنسي

وقَبِل هداف باريس سان جيرمان البالغ 24 عاماً هذا الدور، بعد نقاش مع المدرب ديدييه ديشان.

وستكون المباراة الأولى لمبابي "القائد" ضد هولندا الجمعة في تصفيات بطولة أوروبا 2024 على استاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية، وهي الأولى لفرنسا منذ خسارة نهائي مونديال قطر في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكانت ترقية مبابي (36 هدفاً في 66 مباراة دولية) إلى منصب القائد متوقعة، منذ تسجيله ثلاثية لافتة في نهائي المونديال وإحرازه لقب هداف البطولة (8).

ساهم في احراز منتخب بلاده لقب المونديال في 2018، وفرض نفسه كأحد أبزر المهاجمين في العالم، علماً انه استهل مشواره مع المنتخب الفرنسي في آذار/مارس 2017.