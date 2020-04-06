ديبالا في ريال مدريد وبايل في سيتي...لقاء طريف بهدف خيري

استبعد باولو ديبالا، الجناح الويلزي غاريث بايل من تشكيلة البداية لفريقه ريال مدريد، لكن المهاجم الأرجنتيني لم يجد صعوبة في هزيمة فريق بايل مانشستر سيتي في مباراة الكترونية خيرية لجمع تبرعات لمكافحة فيروس كورونا تحت إشراف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مطلع

الأسبوع الحالي.

وتعافى ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي مؤخراً فقط من فيروسكورونا، وظهر في روح معنوية عالية وتفوق تماماً على بايل مهاجم ريال مدريد في المباراة الالكترونية بينهما أمس الأحد.

وقال بايل المالك المشارك لمؤسسة إيليفنز إيسبورتس للمنافسات الالكترونية "دفاعي لم يكن جيداً بما يكفي".

وفي ظل توقف معظم أنشطة ومنافسات كرة القدم حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا جاءت المنافسات الالكترونية لتقدم بعض التسلية والترفيه للرياضيين والجمهور على حد سواء.

وأضاف بايل "الأمر يتعلق ببقاء الناس في البيوت وبحثهم عن شيء يقومون به.. بالتأكيد الكل سيجد صعوبة في ذلك. لكن إذا تسنى لنا البقاء والحفاظ على سلامة الجميع فإن هذا ينقذ الأرواح".

وأردف بايل "الكل يبذل قصارى جهده للبقاء في البيت وتسلية نفسه".

وكان لاعبون آخرون مثل لوك شو ودومينيك كالفرت-لوين وجوردان بيكفورد ضمن هذا الحدث الذي بث حيا على موقع تويتش وجمع نحو 17 ألف جنيه إسترليني (20791 دولاراً) من خلال تبرعات عبر الانترنت.

وقال ديبالا الذي فاز بفضل هدفين من شخصيتي كريم بنزيمة وإيدن هازارد إن مباراة الإعادة ستقام بنفس الطريقة لكن عبر رياضة الغولف التي يفضلها بايل كثيراً.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني "ستكون المواجهة في ملعب الجولف"، مؤكداً أنه لم يسبق له ممارسة اللعبة واقعياً.