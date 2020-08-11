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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

دونادوني ينفصل عن شنجن الصيني

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انفصل المدرب الإيطالي روبرتو دونادوني عن شنجن الصيني بعد أربع مراحل فقط على انطلاق الدوري الذي تأخر كثيرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة الاكتفاء بفوز وحيد مقابل ثلاث هزائم.

AFP

وأعلن شنجن أنه قرر الانفصال عن الدولي السابق البالغ من العمر 56 عاما "بعد مفاوضات حُبية"، لكن وسائل الإعلام المحلية تؤكد بأن النادي أقال الإيطالي بعد 14 مباراة فقط مع الفريق.

ولم تأت إقالة نجم ميلان السابق نتيجة الهزائم الثلاث التي تعرض لها الفريق في الموسم الجديد وحسب، بل بسبب ذيول موسمه الأول مع شنجن الذي كان من المفترض أن يغادر الدوري الممتاز، لكن الحظ أسعفه بإفلاس تيانجين تيانهاي ما تسبب بحل الأخير وفتح الباب أمام فريق مدرب إيطاليا السابق للبقاء بين الكبار هذا الموسم.

ووصل دونادوني إلى شنجن في تموز/يوليو 2019 حين كان الفريق يصارع من أجل تجنب الهبوط، لكنه فشل في مهمة ابقائه بين الكبار قبل أن يلعب إفلاس تيناجين تيانهاي في صالحه.
     
                  
                   
 

روبيرتو دونادوني
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