دونادوني ينفصل عن شنجن الصيني

وأعلن شنجن أنه قرر الانفصال عن الدولي السابق البالغ من العمر 56 عاما "بعد مفاوضات حُبية"، لكن وسائل الإعلام المحلية تؤكد بأن النادي أقال الإيطالي بعد 14 مباراة فقط مع الفريق.

ولم تأت إقالة نجم ميلان السابق نتيجة الهزائم الثلاث التي تعرض لها الفريق في الموسم الجديد وحسب، بل بسبب ذيول موسمه الأول مع شنجن الذي كان من المفترض أن يغادر الدوري الممتاز، لكن الحظ أسعفه بإفلاس تيانجين تيانهاي ما تسبب بحل الأخير وفتح الباب أمام فريق مدرب إيطاليا السابق للبقاء بين الكبار هذا الموسم.

ووصل دونادوني إلى شنجن في تموز/يوليو 2019 حين كان الفريق يصارع من أجل تجنب الهبوط، لكنه فشل في مهمة ابقائه بين الكبار قبل أن يلعب إفلاس تيناجين تيانهاي في صالحه.







