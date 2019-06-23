دول جنوب شرق آسيا تسعى لاستضافة مونديال 2034

واستضافت آسيا الحدث الرياضي العالمي مرة واحدة خلال تنظيم مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية بنسخة 2002 وستعود الكأس للقارة عندما تستضيف قطر النسخة المقبلة في 2022.

وقال برايوت في ختام مؤتمر صحفي بأول قمة هذا العام لرابطة تضم عشر دول بجنوب شرق آسيا: "يقدم القادة الدعم للمنطقة لاستضافة كأس العالم 2034 إن كان هذا بالإمكان".

وأضاف "أود أن أدعو كل الأشخاص المنتمين لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لدعم اتحادات كرة القدم ببلادهم لتحقيق هذا الحلم".

وتضم رابطة (آسيان) كمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وبروناي.

ويعيش بالمنطقة أكثر من 640 مليون شخص ويتابع الكثير منهم كرة القدم بشغف رغم تواضع مستوى المنتخبات الوطنية إذ لم تنجح أي دولة بها في التأهل لكأس العالم على الإطلاق، فيما عدا إندونيسيا التي شاركت في مونديال فرنسا عام 1938 تحت مسمى جزر الهند الشرقية عندما كانت تحت الاستعمار الهولندي.

ويرى خبراء أنه من الصعب التعامل مع تفاصيل استضافة عشر دول للبطولة مع احتمالية تأسيس فريق واحد يضم أفضل اللاعبين بالمنطقة ليكون صاحب الضيافة.

وربما يتنافس عرض (آسيان) المحتمل مع الصين المرشحة لتقدم السباق عند فتح المجال أمام عودة كأس العالم إلى آسيا.

وكانت نسخة 2002 الوحيدة التي أقيمت في أكثر من بلد لكن نسخة 2026 ستشهد تنظيماً ثلاثياً بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



