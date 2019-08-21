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كرة القدم

دوري كرة القدم للسيدات ينطلق في السودان الشهر المقبل

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قالت مسؤولة في الاتحاد السوداني لكرة القدم لوكالة "فرانس برس" الاربعاء بان دوري كرة القدم للسيدات سينطلق في السودان الشهر المقبل وسيتضمن مشاركة 18 ناديا في ثلاث مناطق مختلفة في خطوة لم تكن واردة في العهد السابق.

AFP

وقالت ميرفت حسين مسؤولة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني "ستبدأ منافسات دوري كرة القدم النسائية لأول مرة في الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر القادم بمشاركة 18 نادياً" مشيرة إلى أن العمل جار على تكوين منتخب وطني نسوي لتمثيل السودان في المحافل الدولية أيضاً.

وجاء الإعلان عن إطلاق دوري السيدات ليتزامن مع حلف اليمين للمجلس السيادي الذي يضم في عضويته مدنيين وعسكريين ليحل بدلاً من المجلس العسكري الذي استلم الحكم في نيسان/ابريل الماضي عندما أجبر عمر البشير على ترك السلطة بعد أشهر شهدت الكثير من الاحتجاجات.

واللافت في المجلس الجديد انه يضم في عضويته 11 فردا بينهم سيدتان من المدنيين.

واعتبرت اللاعبة ريان إبراهيم رجب خلال حصة تدريبية مع ناديها التحدي بأن اطلاق دوري للسيدات كان مستبعداً تماماً قبل عام وقالت في هذا الصدد "في الماضي، كان من الصعب على المرأة ممارسة كرة القدم، كانت هناك تعقيدات عدة تحول دون مشاركتها".

وأضافت "أما الآن، فأن الجميع يتطلع لحقيقة جديدة ويملك طموحات جديدة".

وانضم السودان رسمياً إلى كنف الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1948 وأسس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا.
 

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